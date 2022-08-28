شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية سموحة فى المقاصة على المائدة الفنية لعلى ماهر فى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر على مراجعة المباريات السابقة لفريق مصر المقاصة، لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى أبناء الفيوم، خاصة من خلال المباراة الأخيرة للمقاصة أمام سموحة، والتى انتهت بفوز الفريق السكندري بثنائية نظيفة.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر صفحة مباراة الجونة، والتى جمعت الفريقين باستاد خالد بشارة بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بهزيمة فيوتشر بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم فيوتشر أولاً قبل أن يقلب الجونة الطاولة على ضيفه ويفوز في أخر 10 دقائق.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة مصر المقاصة فى المباراة التي تجمع الفريقين الاثنين المقبل بمنافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وطالب علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبي فريقه بإغلاق ملف العروض والتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد دخول أكثر من لاعب فى حسابات الأندية المختلفة في الدوري بعد تألقهم مع فيوتشر خلال الموسم الجاري.

وشدد علي ماهر على ضرورة التركيز في التحديات المقبلة للفريق، خاصة مع اقتراب المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيراً إلى أهمية الفوز في اللقاء المقبل على مصر المقاصة في ختام المسابقة، والتي ستمثل دفعاً معنوياً للاعبين

ويتمسك مسؤولو فيوتشر بنجوم الفريق بعد تردد أنباء قوية عن دخول أكثر من لاعب في دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك، عقب تألقهم مع فيوتشر في الموسم الجاري.

ويستهدف فيوتشر الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتمثيل الكرة المصرية على أكمل وجه، خاصة بعد الانجاز الذي حققه الفريق بالوصول إلى البطولة والسيطرة على المربع الذهبي في سنة أولى دوري ممتاز.