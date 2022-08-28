اخبار الرياضه

طلائع الجيش يكشف موقفه من رحيل لاعبيه إلى الأهلي والزمالك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يكشف موقفه من رحيل لاعبيه إلى الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، موقف ناديه من رحيل بعض اللاعبين إلى الأهلي والزمالك التى طلبت ضم بعض نجومه. 

 

قال أحمد المهدي، في تصريحات تليفزيونية: "في وجود طارق العشرى والجهاز الفني بندعم الفريق ونرفض فكرة رحيل القوام الأساسي للفريق، ولكن مش هنحرم اللاعبين اللي عايزين ينتقلوا للأهلي أو الزمالك".

 

وأضاف مدير الكرة بنادي طلائع الجيش: "الموسم الجديد سيكون أصعب وليس أسهل، ونحاول الحفاظ على ما فعلناه خلال دوري هذا الموسم والظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة".

 

وتابع: "رقم واحد توفيق ربنا هو السبب في تحول فريق طلائع الجيش بهذا الشكل، ورقم اتنين منظومة النادي بالكامل اللي وقفت ورا الفرقة والجهاز الفني ووثقت فينا".

 

واختتم حديثه: "الاستغناء عن لاعب من عدمه هو حق اصيل لرئيس طلائع الجيش بالتعاون والتنسيق مع طارق العشري المدير الفني وفقا للاحتياجات الفنية".

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا