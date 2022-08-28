شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يكشف موقفه من رحيل لاعبيه إلى الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، موقف ناديه من رحيل بعض اللاعبين إلى الأهلي والزمالك التى طلبت ضم بعض نجومه.

قال أحمد المهدي، في تصريحات تليفزيونية: "في وجود طارق العشرى والجهاز الفني بندعم الفريق ونرفض فكرة رحيل القوام الأساسي للفريق، ولكن مش هنحرم اللاعبين اللي عايزين ينتقلوا للأهلي أو الزمالك".

وأضاف مدير الكرة بنادي طلائع الجيش: "الموسم الجديد سيكون أصعب وليس أسهل، ونحاول الحفاظ على ما فعلناه خلال دوري هذا الموسم والظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "رقم واحد توفيق ربنا هو السبب في تحول فريق طلائع الجيش بهذا الشكل، ورقم اتنين منظومة النادي بالكامل اللي وقفت ورا الفرقة والجهاز الفني ووثقت فينا".

واختتم حديثه: "الاستغناء عن لاعب من عدمه هو حق اصيل لرئيس طلائع الجيش بالتعاون والتنسيق مع طارق العشري المدير الفني وفقا للاحتياجات الفنية".