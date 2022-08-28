شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي: هدف طلائع الجيش صحيح 100٪.. والأهلى له ركلة جزاء لم تحتسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن هدف طلائع الجيش في مرمى النادى الأهلي كان صحيحا 100٪ ولا يوجد تسلل، في المباراة التى جمعتهما اليوم في إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقال أحمد الشناوي، في تصريحات بالاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس: أن هدف طلائع الجيش صحيح 100٪ والحكم المساعد لم يرفع الرأية إلا بعد انتهاء اللعبة، والتي أكدت تقنية الفيديو على صحة الهدف بعد ذلك.

وأضاف الشناوي: الأهلى كان يستحق ركلة جزاء وتقنية الفيديو كانت لا بد من مساعدة الحكم وإعادته ليرى اللعبة مجددا لوجود إهمال من مدافع الطلائع الذي تسبب في إعاقة لاعب الأهلي، وكان لابد من احتساب ركلة جزاء.

وتغلب طلائع الجيش على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 67 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 53 نقطة في المركز الرابع، وبهذه الخسارة تبددت آمال الأهلي في المنافسة على وصافة الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما وصل الفارق بينه وبين بيراميدز صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط ويتبقى له مباراة واحدة.