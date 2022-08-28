شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وسوريا فى كأس العرب للناشئين بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للناشئين، بقيادة مديره الفني محمد وهبة، لمواجهة نظيره السوري، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العرب للناشئين التي تستضيفها الجزائر.

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره السوري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب السيق بالجزائر.

حقق منتخب مصر للناشئين فوزًا كبيرًا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت، فى ثانى مواجهات كأس العرب للناشئين المقامة فى الجزائر، ليتأهل ناشئو الفراعنة إلى ربع نهائي البطولة.

سجل هدف ناشئو الفراعنة إبراهيم عادل، قبل مرور نصف ساعة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح الفراعنة الصغار في تسجيل 8 أهداف سجلها، أحمد محمد - عمر حمدين (هدفين) - ابراهيم محمد - مبروك محمد - حسام عبدالكريم - علي رياض - عمر سيد معوض - هشام الحداد".

بهذا الفوز يصل المنتخب الوطني للناشئين إلى النقطة السادسة ليضمن التأهل للدور الثاني بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره السعودي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت الأربعاء الماضي فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب تحت 17 عاما، وسجل أهداف منتخب مصر إبراهيم عادل وعمر خضر وأيمن عبد العزيز.