شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غزل المحلة: لن نلعب على التعادل مع الاتحاد بالجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن فريقه سيلعب على الفوز أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز هذا الموسم.
قال مصطفى عبده، في تصريحات تليفزيونية: "كنا ممكن ننهي المباراة لصالحنا بأكثر من هدف، لكن الإجهاد والخوف من الخسارة سبب التعادل".
وأضاف المدير الفني لفريق غزل المحلة: "مواجهة الاتحاد يوم الثلاثاء مصيرية بالنسبة لنا وليس لنا بديل سوى الفوز، وسنلعب على الفوز وليس على التعادل".
وختم حديثه قائلا: "محدش هيروح بيته وروحنا على المعسكر على طول عشان مفيش وقت عايزين نسعد جمهور المحلة".
ووجه مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، الشكر لفريق فاركو على أدائه النزيه خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل 1/1.
وقال مصطفى عبده، المدير الفني لغزل المحلة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أرجو أن تخوض جميع الفريق مباريات الدوري مثل فريق فاركو في مباراة اليوم الفريق لعب المباراة بضمير وبشكرهم على النزاهة في طريق اللعب، مؤكدا أن فريق فاركو خاض المباراة "بضمير".