شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غزل المحلة: لن نلعب على التعادل مع الاتحاد بالجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن فريقه سيلعب على الفوز أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال مصطفى عبده، في تصريحات تليفزيونية: "كنا ممكن ننهي المباراة لصالحنا بأكثر من هدف، لكن الإجهاد والخوف من الخسارة سبب التعادل".

وأضاف المدير الفني لفريق غزل المحلة: "مواجهة الاتحاد يوم الثلاثاء مصيرية بالنسبة لنا وليس لنا بديل سوى الفوز، وسنلعب على الفوز وليس على التعادل".

وختم حديثه قائلا: "محدش هيروح بيته وروحنا على المعسكر على طول عشان مفيش وقت عايزين نسعد جمهور المحلة".