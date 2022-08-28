طارق العشرى: الفوز على الأهلى تتويج لما قدمه الطلائع هذا الموسم

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القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن الفوز على الأهلى بهدف نظيف، تتويج لما قدمه الفريق طوال الموسم واقتحام المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وقال طارق العشرى، في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: الحمد لله على الفوز على الأهلى، وهذا الفوز تتويج لمجهود الفريق الكبير طوال هذا الموسم، وطلبت من اللاعبين ضرورة إنهاء الموسم بشكل رائع ومفيش أحسن من الفوز على الأهلى الذي يلعب بالناشئين وأحييهم على هذه الخطوة لرؤية اللاعبين والحكم عليهم.

وأضاف طارق العشري: دخلنا مباراة الأهلي بهدف الفوز؛ لأننا ننافس على المركز الرابع والحمد لله في حال الفوز على الإسماعيلي المباراة المقبلة سنكون بالمركز الرابع بشكل رسمي وهذا إنجاز، وهدفي منذ العودة وضْع الفريق في المكانة التي تليق بنا.

وتغلب طلائع الجيش على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 67 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 53 نقطة في المركز الرابع، وبهذه الخسارة تبددت آمال الأهلي في المنافسة على وصافة الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما وصل الفارق بينه وبين بيراميدز صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط ويتبقى له مباراة واحدة.