شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين: بنسبة كبيرة سأتواجد مع فيوتشر الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش، أنه سيتواجد الموسم المقبل مع نادي فيوتشر، بعد الاطمئنان على موقف طلائع الجيش الذي له كل الفضل فيما وصل له، واحتلال المركز الرابع بعد الفوز على الأهلى.

وقال مهند لاشين، في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: الحمد لله على تحقيق الفوز والتقدم للمركز الرابع وضمان الفريق اللعب في البطولة العربية الموسم المقبل، والاطمئنان على وضع الفريق الذي له كل الفضل لما وصلت له بعد الانضمام لمنتخب مصر من خلاله.

وأضاف مهند لاشين: بنسبة كبيرة سأتواجد مع فيوتشر الموسم المقبل، والكلام كان كتير، ولكن سأكون مع فيوتشر الذي ينتظره الكونفدرالية وسأشارك معهم وأحاول أن أكون إضافة لهذا الفريق الكبير.

وتغلب طلائع الجيش على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 67 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 53 نقطة في المركز الرابع، وبهذه الخسارة تبددت آمال الأهلي في المنافسة على وصافة الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما وصل الفارق بينه وبين بيراميدز صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط ويتبقى له مباراة واحدة.