شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يعلن الرحيل عن فريق إيسترن كومبانى بعد الهبوط للمظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومبانى، رحيلة عن الفريق عقب الهبوط رسميا إلى دورى القسم الثانى.

وقال علاء عبد العال، في تصريحات تليفزيونية، إنه ينتظر بعض العروض من أحد أندية الدورى الممتاز خلال المرحلة المقبلة لتولى القيادة الفنية لهم الموسم المقبل التفاوض حاليا، من خلال وكيله، ويرفض فكرة التدريب فى دورى القسم الثانى.

وهبط فريق "إيسترن كومبانى" إلى دورى القسم الثانى رسميا بعد الخسارة أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وافتتح صابر الشيمى التسجيل لإيسترن في الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل إسحاقو يعقوبو للبنك الأهلى في الدقيقة 5، ثم أعاد محمد صالح التقدم لـ"إيسترن" في الدقيقة 52، وتعادل محمد دبش للبنك في الدقيقة 86، واختتم أهداف البنك موسى دياوارا فى الدقيقة "90+5".