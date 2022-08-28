شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 27-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 19 هدفا، يليه مروان حمدى مهاجم سموحة برصيد 15 هدفا.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى كالتالى:

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 19 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 15 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) – 13 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 13 هدفا

مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 10 أهداف

وشهد اليوم السبت 27-8-2022 4 مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي حسمت هبوط فريق إيسترن كومبانى للقسم الثانى رسمياً بعد خسارته أمام البنك.

وجاءت نتائج المباريات اليوم كالتالى: إنبى 2 – 0 الإسماعيلى

حقق فريق إنبى فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، فى الجولة قبل الأخيرة "الثالثة والثلاثين" من بطولة الدوري، ليضمن الفريق البترولى البقاء رسميًا فى الدورى الممتاز بعد الوصول للنقطة 38.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى للنقطة 38 فى المركز العاشر بعدما لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل فى 14 مباراة وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 38 فى المركز التاسع، بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

فاركو 1-1 غزل المحلة

تعادل فريق غزل المحلة مع فاركو بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء الهدف الأول عن طريق لاعب المحلة حميد ماو فى الدقيقة 13، وتعادل شكرى نجيب لفاركو بالدقيقة 75 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة من 33 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 14 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة، من الفوز فى 7 مباريات والتعادل في 14 مباراة والهزيمة فى 12 مباراة.

الأهلى 0 - 1 طلائع الجيش

تغلب طلائع الجيش على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 67 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 53 نقطة في المركز الرابع، وبهذه الخسارة تبددت آمال الأهلي في المنافسة على وصافة الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما وصل الفارق بينه وبين بيراميدز صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط ويتبقى له مباراة واحدة.

إيسترن كومبانى 2 – 3 البنك الأهلى

هبط فريق "إيسترن كومبانى" إلى دورى القسم الثانى رسمياً بعد الخسارة أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وافتتح صابر الشيمى التسجيل لإيسترن في الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل إسحاقو يعقوبو للبنك الأهلى في الدقيقة 5، ثم أعاد محمد صالح التقدم لـ"إيسترن" في الدقيقة 52، وتعادل محمد دبش للبنك في الدقيقة 86، واختتم أهداف البنك موسى دياوارا فى الدقيقة "90+5".