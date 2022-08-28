مصدر لمصراوي: فيتوريا استقر على ضم 4 حراس في معسكر سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر، عن وجود رغبة لدى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني في ضم 4 حراس مرمى خلال معسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، ان فيتوريا استقر على ضم ٤ حراس لمعسكر سبتمبر وهم محمد الشناوي (الأهلي محمد عواد (الزمالك)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد صبحي (فاركو).

وأشار إلى أن فيتوريا سيضم من الأهلي 3 لاعبين فقط خلال معسكر سبتمير المقبل وسيكون من بيهم الثلاثي الحارس محمد الشناوي.

وأكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد تواصل مع أكثر من منتخب لمواجهة منتخب مصر في معسكر سبتمبر المقبل.

وقال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "تواصلنا مع أكثر من منتخب لمواجهة مصر في معسكر سبتمبر الذي سيكون في الفترة من 19 وحتى 27".

وأشار المصدر، إلى أن اتحاد الكرة لم يتفق حتى الآن مع أي منتخب وأنهم لازالوا في مرحلة المفاوضات.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن تولي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر ليكون بديلاً لإيهاب جلال والذي رحل عقب إقالته بعد الخسارة وديًا من كوريا الجنوبية بنتيجة (4-1).