مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي سبب فشل ضم الأوزبكي مشاريبوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أغلقت إدارة النادي الأهلي بشكل نهائي ملف التعاقد مع الأوزبكستاني جلال الدين مشاريبوف جناح فريق النصر السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي قريبًا من التعاقد مع جلال الدين مشاريبوف لتدعيم صفوف تالفريق قبل أن يقرر النادي غلق الصفقة وعدم إتمامها.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لمصراوي: "صفقة مشاريبوف تم إغلاقها ونتمنى التوفيق للاعب في استمرار رحلته مع النصر السعودي".

وأضاف: "دون الخوض في تفاصيل فالأهلي لن يتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي وتم إغلاق هذا الملف".

وأوضح المصدر: "الأهلي كان توصل لاتفاق نهائي مع النصر لاستعارة اللاعب لمدة موسم بنية البيع مقابل 650 ألف دولار على أن يكون للمارد الأحمر الحق في شرائه نهائيا بعدها مقابل 2 مليون دولار".

وأكمل: "ولكن لأسباب طبية تم صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب وهناك خيارات أخرى لدى الإدارة الحمراء للتعاقد معها".