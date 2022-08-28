ألميريا يحول تأخره إلى فوز على إشبيلية في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

تقدم ريال سوسيداد للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه إلتشي 1 /صفر السبت في المرحلة الثالثة التي شهدت فوز ريال مايوركا على مضيفه رايو فايكانو 2 /صفر وألميريا على ضيفه أشبيلية 2 /1.

وعلى ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، يدين سوسيداد بالفضل في هذا الفوز لبرايس مينديز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 20.

وحقق سوسيداد فوزه الثاني مقابل هزيمة واحدة ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتقدم للمركز الخامس وتوقف رصيد إلتشي عند نقطة واحدة في المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب تيريزا ريفيرو، تقدم فيدات موريكي بهدف لمايوركا في الدقيقة 13 ثم أضاف لي كانج إن الهدف الثاني في الدقيقة 64.

الفوز رفع رصيد مايوركا إلى أربع نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف عن فايكانو صاحب المركز العاشر.

وعلى ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، قلب ألميريا تأخره بهدف أمام أشبيلية إلى فوز بهدفين.

وتقدم أشبيلية بهدف حمل توقيع أوليفيه توريس في الدقيقة 30 لكن ألميريا رد بهدفين عن طريق لارجي رامازاني في الدقيقة 42 والنيجيري عمر صادق في الدقيقة 55.

وحقق ألميريا فوزه الأول ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد أشبيلية عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.