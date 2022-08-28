ميدو: أمير هو العقل المدبر لعائلة مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أشاد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، بما قام به مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه فخور ما تحقق منذ عودته لرئاسة النادي.

وقال ميدو في تصريحات لقناة "صدى البلد": "فخور بمرتضى منصور وليس لي علاقة بما يحدث منه خارج الملعب".

وأضاف: "كل الأخطاء التي كانت تحدث منه في الماضي تفادها هذا الموسم، ولم يعد يركز في الأمور التي كانت تحدث خارج الملعب والرد على منافسيه كما كان يحدث منه في السابق".

وتابع:" الزمالك حاليا أفضل نادي في مصر فهو متفوق في كل الألعاب، والعقل المدبر لعائلة مرتضى منصور هو أمير مرتضى".

واتم :" فيريرا "بابا اللعبة"، ورحيله سيكون خسارة كبيرة للزمالك، ولم توقع ان يفوز بالدوري بسبب الأزمات التي كان يعاني منها الفريق".