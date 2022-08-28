مصدر لمصراوي: سواريش يرحل عن الأهلي.. وكيروش يدخل قائمة المرشحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أخطر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، البرتغالي ريكاردو سواريش بالرحيل عن القيادة الفنية لفريق الكرة.

وبحسب مصدر بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365"، فإن إدارة النادي أبلغت سواريش بالرحيل عن الفريق بصورة رسمية.

وأوضح المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - أن الإدارة أبلغت سواريش بالرحيل عقب مباراة الإسماعيلي والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي يوم الأحد الماضي.

وكشف المصدر، أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، دخل ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وكان سواريش قاد الأهلي في نهاية يونيو الماضي خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي رحل بعد فسخ عقده بالتراضي مع الإدارة.

ولن يتحمل النادي الأهلي أي شروط جزائية إذا رحل سواريش خلال الفترة الحالية بحسب مصدر لـ"الخليج 365". طالع التفاصيل

وكان الأهلي خسر من طلائع الجيش، اليوم السبت، بهدف دون رد ضمن حسابات الأسبوع الـ33 بمسابقة دوري We المصري.

ويخوض الأهلي مباراته الأخيرة بالدوري من خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، عصر الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن سواريش أخفق في تحقيق أي بطولة مع الأهلي بعد خسارة لقب كأس مصر بالنسخة الماضية على يد الزمالك بهدف مقابل هدفين، إلى جانب الحصول على المركز الثالث بمسابقة دوري We المصري خلف الزمالك البطل وبيراميدز صاحب المركز الثاني.