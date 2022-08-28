مهند لاشين يعلن انضمامه لفيوتشر في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف مهند لاشين لاعب وسط نادي طلائع الجيش عن انتهاء رحلته مع الفريق من أجل الانضمام لصفوف فيوتشر استعدادًا للموسم المقبل.

وارتقى طلائع الجيش للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة متساويًا مع فيوتشر بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد بالجولة 33 من المسابقة المحلية.

وقال لاشين في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "أعتقد أنه موسم استثنائي لطلائع الجيش وبدأناه بالفوز على الأهلي أيضا في السوبر المحلي".

وأضاف: "من البداية وضعنا نظام لأنفسنا من أجل الفوز وبذل أقصى جهد والآن أصبحنا في المركز الرابع ".

وأكمل: "ربنا كرمني أيضا هذا الموسم بالتواجد في منتخب مصر رغم صعوبة مشاركة لاعبين خارج الأهلي والزمالك مع الفراعنة".

وتابع: "انتهت الأمور مع فيوتشر وسأنضم له بداية من الموسم المقبل وهي خطوة مهمة بالنسبة لي، خاصة وأنه فريق يمتلك طموح وسيشارك في الكونفدرالية وأتمنى أن أكون إضافة للفريق".

وواصل: "حدثت مفاوضات كثيرة مع أندية كبيرة معي ولكن القرار كان في يد طلائع الجيش والذي رأى أن عرض فيوتشر هو الأنسب".

واختتم: "أتمنى التوفيق لطلائع الجيش والحمد لله سأتركه وهو في مركز جيد في الدوري، كما سيشارك أيضا في البطولة العربية".