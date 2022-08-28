العشري يعلق على الفوز أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى طارق العشري، مدرب طلائع الجيش، أن الفوز على الأهلي هو "أفضل تتويج لجهود الفريق في الموسم الجاري"، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق.

وحقق طلائع الجيش فوزًا بهدف على الأهلي باستاد "الكلية الحربية" مساء اليوم السبت ضمن الجولة 33 وقبل الأخيرة من الموسم الجاري.

ويقدم طلائع الجيش موسمًا مميزًا، وتمكن من احتلال المركز الرابع برصيد 53 نقطة، متفوقًا بالمواجهات المباشرة على فيوتشر، صاحب الرصيد ذاته.

وفاز طلائع الجيش على فيوتشر ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة (1-0).

ويحتاج طلائع الجيش للفوز على الإسماعيلي في الجولة الختامية ليضمن إنهاء الموسم في المربع الذهبي، بغض النظر عن باقي النتائج.

وقال العشري، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، عقب مباراة الأهلي، "أبارك لمجلس الإدارة والجهاز الفني للاعبين، الفوز على الأهلي هو تتويج لمشوارنا المميز في الموسم الجاري".

وأضاف المدرب "قلت للاعبين نريد إنهاء الموسم بشكل جيد، ولا يوجد أفضل من الفوز على الأهلي".

وتابع "خضنا المباراة ولدينا هدف هو الحصول على المركز الرابع، فانتصارنا على الإسماعيلي في المباراة المقبلة يضمن لنا إنهاء الموسم في المربع الذهبي، وهذا كان الهدف الذي وضعته منذ البداية، ومجلس الإدارة دعمني بشكل جيد".

واختتم العشري "يجب البناء على مشوارنا في الموسم الجاري، لنحقق أفضل النتائج في الموسم الجديد، لكن لابد من الحفاظ على القوام الأساسي مع بعض التدعيمات".