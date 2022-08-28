الامارات | البطائح يكسب ودية شباب الأهلي بهدف أناتول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق البطائح على شباب الأهلي بهدف دون مقابل، ودياً، أول من أمس، ضمن استعدادات الفريقين لدوري أدنوك للمحترفين.

وحمل الهدف توقيع المهاجم الكاميروني أناتول، بعد خمس دقائق من صافرة بداية المباراة.

وجاءت المواجهة التي جرت على ملعب شباب الأهلي بالعوير قوية من الفريقين، ووقف كل مدرب على مدى جاهزية عناصره لخوض مباريات دوري أدنوك للمحترفين، الذي ينطلق في الثاني من سبتمبر المقبل.

وسيخوض البطائح مباراته الأولى في الدوري أمام مضيفه اتحاد كلباء، فيما سيقابل شباب الأهلي نظيره الشارقة.

وبهذه المباراة، يكون البطائح قد أنهى المباريات الودية، ويستعد لخوض المباريات الرسمية بدوري أدنوك للمحترفين.