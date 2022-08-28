الامارات | بندر أفضل لاعب مواطن.. ولابا يسجل «هاتريك» في حفل المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صبغ نادي العين لكرة القدم جوائز رابطة المحترفين باللون «البنفسجي»، بعد أن حصل على نصيب الأسد فيها بحصده تسع جوائز كاملة، إذ نال لاعبه بندر الأحبابي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، ونال زميله، التوغولي لابا كودجو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، والحذاء الذهبي لهداف المسابقة، بالإضافة إلى جائزة أجمل هدف، فيما نال زميله المغربي سفيان رحيمي جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وحصد الحارس خالد عيسى جائزة «القفاز الذهبي»، وتوج زميلهم البرازيلي ايريك جورجنيس بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب من مواليد الدولة، ونال مدربهم، الأوكراني سيرجي ريبروف، لقب أفضل مدرب، وذهبت جائزة أفضل حضور جماهيري لنادي العين.

وفي بقية الجوائز، ذهبت جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي إلى لاعب فريق شباب الأهلي حارب سهيل، وحصل نادي الجزيرة على جائزة التميز، كما أعلنت رابطة المحترفين فريق الأحلام للموسم، والمكون من الحارس خالد عيسى، إلى جوار كل من ايريك جورجينس، دانيلو اربوليد، بندر الأحبابي، محمد عباس، سفيان رحيمي، لابا كودجو، وليد عباس، حارب سهيل، كايو لوكاس، وعلي صالح.

من جهته، هنأ عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي، مطر غمران الظاهري، الفائزين بجوائز رابطة المحترفين، كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، على تحقيق الأهداف المرجوة للشركة في الموسم الماضي.

وقال غمران في تصريحات صحافية على هامش الحفل: «تتويج الفريق بلقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين، جاء نتيجة طبيعية للعمل بروح الفريق الواحد، المؤلف من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير وكل منتسب لمنظومة هذا النادي الكبير، الأمر الذي يجسد مفهوم العائلة العيناوية، لذلك من الطبيعي جداً أن نجد اليوم على منصة التتويج معظم عناصر الفريق تصدروا المشهد في حفل جوائز الموسم، بداية بالمدرب سيرجي ريبروف، مروراً بخط المقدمة الذي مثله لابا كودجو وسفيان رحيمي وبندر الأحبابي وإيريك جورجينيس، ووصولاً إلى حارس مرمى الفريق خالد عيسى، وكان ذلك دليلاً على الجهود المبذولة من منظومة الفريق».

وأضاف: «المؤكد أن الجوائز الشخصية تمثل دافعاً مهماً للفريق بصورة عامة والفائزين على وجه الخصوص في الموسم الكروي الجديد، غير أن أهداف العين دائماً واضحة، وتتمثل في المنافسة على الألقاب، وتعزيز رصيد الإنجازات الكبيرة التي ظلت مرتبطة باسم (الزعيم)».

جوائز موسم 2021-2022

■ جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن: لاعب فريق العين، الدولي بندر الأحبابي.

■ جائزة أفضل الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي: لاعب فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو.

■ جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور: لاعب فريق العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي.

■ جائزة القفاز الذهبي: حارس مرمى العين، الدولي خالد عيسى.

■ جائزة أجمل هدف: لاعب فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو.

■ جائزة الحذاء الذهبي: لاعب فريق العين، الدولي لابا كودجو.

■ جائزة الفتي الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي: لاعب فريق شباب الأهلي، حارب سهيل.

■ جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب من مواليد الدولة: لاعب فريق العين، البرازيلي ايريك جورجنيس.

■ جائزة القائد لأفضل مدرب إلى مدرب: مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف.

■ أكثر حضور جماهيري: نادي العين.

■ جائز التمير: لنادي الجزيرة