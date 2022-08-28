الامارات | تعادل منتخب الناشئين في كأس العرب.. وفرصة التأهل «معقدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل منتخب الناشئين «مواليد 2006»، أول من أمس، مع نظيره منتخب فلسطين دون أهداف، ضمن الجولة الثانية في كأس العرب تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في الجزائر، ليحصد «أبيض الناشئين» أول نقطة في رصيده بهذه البطولة، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام السودان بهدفين نظيفين، وباتت مباراة المنتخب المرتقبة أمام الجزائر غداً ضمن الجولة الثالثة والأخيرة الفرصة الأخيرة له للمنافسة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في البطولة، بشرط فوزه في المباراة بعدد وافر من الأهداف، وخسارة منتخب السودان أمام فلسطين. ويصعد منتخبان من كل مجموعة للدور المقبل، بعدما حصد منتخب الجزائر بطاقة التأهل للدور المقبل، إثر حصده ست نقاط، بعد فوزه على كل من فلسطين والسودان، فيما بقي السودان عند ثلاث نقاط، وفلسطين نقطة واحدة.

ويشارك في البطولة التي تستمر حتى الثامن من الشهر المقبل 16 منتخباً.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية

1- الجزائر «6 نقاط».

2- السودان «3 نقط».

3- الإمارات «نقطة واحدة».

4- فلسطين «نقطة واحدة».