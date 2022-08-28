الامارات | مليار مشجع يترقبون قمة الكريكيت بين الهند وباكستان في دبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي، المقر الرئيس للمجلس الدولي للكريكيت، بطولة كأس آسيا للكريكيت 2022، بمشاركة ستة منتخبات، حيث تقام منافسات البطولة الأكبر في آسيا على ملاعب استاد دبي الدولي للكريكيت، وملعب الشارقة للكريكيت، خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 11 سبتمبر المقبل، وتحتضن «دانة الدنيا» مباراة الهند وباكستان، اليوم، والتي يترقبها نحو مليار مشاهد من جميع أنحاء العالم.

وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، إن «دبي بفضل رؤية قيادتنا أصبحت مقراً لكبرى البطولات، ومحط أنظار أبرز نجوم الرياضة العالمية، لما تتمتع به من بنية تحتية رفيعة المستوى، تم تأسيسها وفق أرقى المعايير الدولية لتخدم كل الرياضات، لاسيما الرياضات الأكثر شعبية ومتابعة على مستوى العالم».

وأشاد سموّه بالثقة الكبيرة التي باتت تتمتع بها دبي والدولة بين المؤسسات والاتحادات الرياضية العالمية، واختيارها لاستضافة أكبر البطولات الدولية، بفضل ما تتمتع به من إمكانات ومرافق وكفاءات بشرية وخبرات طويلة في مجال تنظيم الفعاليات الدولية.

وأضاف سموّه: «القطاع الرياضي يعدّ رافداً مهماً من روافد الاقتصاد المحلي، في ضوء رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بكل مكونات المشهد الرياضي، وزيادة حجم المردود الاقتصادي الإيجابي للقطاع، وتوفير شتى المقومات التي تضمن الريادة الرياضية في دبي ودولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي».

أقوى المنافسات

وستتجه أنظار أكثر من مليار مشاهد من جميع أنحاء العالم إلى ملاعب الدولة، طوال فترة المنافسات، وتحديداً إلى مشهد تتويج الأبطال في دبي 11 سبتمبر المقبل، حيث المباراة النهائية التي ستقام في استاد دبي الدولي للكريكيت، الذي يتسع لـ25 ألف متفرج، بينما ستكون المباراة الأبرز في بطولة كأس آسيا للكريكيت التي تجمع بين الغريمين التقليديين الهند وباكستان التي يتابعها نسبة 90% من مشجعي الكريكيت في العالم.

أكبر البطولات

برزت الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص واحدة من أكثر الوجهات استقطاباً لنجوم الرياضة العالميين، وأكبر البطولات العالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلتها المكان الأكثر أماناً في العالم، حيث استضافت الدولة النسخة الماضية للدوري الهندي الممتاز للكريكيت «آي بي إل»، الذي نظمه مجلس الكريكيت الهندي، بالتعاون مع مجلس الإمارات للكريكيت، بالتنسيق مع أندية الكريكيت بالدولة، ويعدّ أحد أقوى بطولات الكريكيت من حيث قوة المنافسات والقيمة التسويقية والمتابعة الإعلامية، والذي تم تنظيمه بنجاح كبير، ما يؤكد مكانة الدولة المميزة على خريطة الرياضة العالمية، وقدرتها على استضافة وتنظيم البطولات الكبرى في مختلف الرياضات، كونها بلد الأمن والأمان وملتقى العالم، لما تضمه من منشآت رياضية وسياحية متطوّرة، وكذلك تطوّر قطاعات النقل والاتصالات والضيافة والخبرات التنظيمية في جميع المجالات التي تسهم في نجاح أي حدث رياضي يقام في مختلف مدنها.

وكانت دبي قد استقبلت 26 مباراة من الدوري الهندي الممتاز، الذي ضم نخبة من اللاعبين العالميين من مختلف الجنسيات، وبلغ عدد الفرق المشاركة في النسخة الماضية للدوري ثمانية فرق هي: فريق مومباي إنديانز حامل اللقب والفائز بالبطولة خمس مرات، وفريق تشيناي سوبر كينغز الفائز بالبطولة ثلاث مرات ووصيف نسخة العام الماضي، وفريق كولكاتا نايت رايدرز الفائز بالبطولة مرتين والمملوك للنجم السينمائي الهندي شاروخان، وفريق راجستان رويالز الفائز بنسخة 2008، وفريق حيدر أباد سنرايزر بطل نسخة 2016، وفريق رويال تشالنغرز بانغالور، وفريق دلهي كابتالز، وفريق كينغز إكس آي بونغاب.

وجهة مفضّلة لنجوم العالم

إضافة إلى كونها وجهة مفضّلة للبطولات الرياضية على مدار العام، رسّخت دبي مكانتها وجهة مفضّلة لتدريب نجوم الرياضة العالمية في مختلف الرياضات، حيث تستضيف دبي العديد من الفرق الكبرى ومنتخبات كرة القدم والكريكيت والغولف، للاستفادة من البنية التحتية العالمية ومرافق التدريب ذات المستوى العالمي، كما استقبلت العديد من الرياضيين الدوليين للتدريب قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، كما تعدّ المدينة مكاناً مفضلاً لقضاء العطلات من قبل كبار الأسماء والرياضيين العالميين، من بينهم نجوم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي لوكاس باكيتا، إضافة إلى أساطير الملاكمة الأميركي فلويد مايويذر، والبريطاني أنتوني جوشوا، ومواطنه أمير خان، وأيقونات الكريكيت الهندي سونيل جافاسكار، ومواطنه كابيل ديف، والباكستاني وسيم أكرم، وهم يقضون عطلتهم في دبي، ويستمتعون بالمدينة باعتبارها مركزاً مفضلاً للرياضة والرياضيين في العالم.

المباراة النهائية ستقام في استاد دبي الدولي للكريكيت، الذي يتسع لـ25 ألف متفرج.

«دانة الدنيا» تستضيف 10 مباريات، وتشهد تتويج بطل كأس آسيا 2022 في نهائي البطولة 11 سبتمبر المقبل.