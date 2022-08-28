الامارات | كأس الوثبة للخيول يصل محطة مونت مارسان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فليبر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، لمسافة 2000 متر، تحت مظلة النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق، البالغة جائزته 18 ألف يورو، 11 من نخبة من الخيول، أبرزها «حمزة» لياس لإدارة سباقات الخيل.