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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 27-8-2022، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث المهمة، منها طلائع الجيش يهزم الأهلي 1 / 0 ويبدد آماله في تحقيق وصافة الدوري، وإيسترن كومبانى يخسر أمام البنك الأهلى 3-2 ويهبط إلى القسم الثانى رسميا.

طلائع الجيش يهزم الأهلي 1 / 0 ويبدد آماله في تحقيق وصافة الدوري

تغلب طلائع الجيش على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

إيسترن كومبانى يخسر أمام البنك الأهلى 3-2 ويهبط إلى القسم الثانى رسميا

هبط فريق "إيسترن كومبانى" إلى دورى القسم الثانى رسمياً بعد الخسارة أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

يد الأهلي يهزم بطل كرواتيا ويتوج ببطولة كأس الأبطال الدولية بالبوسنة

توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي أقيمت في البوسنة، بعد أن تغلب على فريق ريكوميتني زغرب بطل كرواتيا في المباراة النهائية.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي فى حضور الجهاز المعاون، استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

نجح المنتخب الوطني لكرة السلة من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في المرحلة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم على حساب منتخب الكاميرون بنتيجة 86-74.

توج منتخب مصر لشباب كرة اليد بلقب بطولة أفريقيا برواندا بعد الفوز على نظيره الجزائرى، بنتيجة 15/35 فى المباراة النهائية.

حقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم، السبت، فى ثانى مواجهات كأس العرب للناشئين المقامة فى الجزائر، ليتأهل ناشئو الفراعنة إلى ربع نهائي البطولة.

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب والناشئين استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

تعادل فريق غزل المحلة مع فاركو بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

حقق فريق إنبى فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، فى الجولة قبل الأخيرة "الثالثة والثلاثين" من بطولة الدوري، ليضمن الفريق البرتولى البقاء رسميًا فى الدورى الممتاز بعد الوصول للنقطة 38.

تقدم كل من محمد عبد الفتاح توفيق أحمد، المرشح لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي المصري على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وكذلك إسلام عطية، باعتذار لإدارة النادي المصري عن عدم خوض الانتخابات المقرر إجراؤها بعد غدٍ الاثنين التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.