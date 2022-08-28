شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 27 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغلب طلائع الجيش على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.
بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 67 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 53 نقطة في المركز الرابع، وبهذه الخسارة تبددت آمال الأهلي في المنافسة على وصافة الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما وصل الفارق بينه وبين بيراميدز صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط ويتبقى له مباراة واحدة.
حرص كريم فؤاد لاعب الأهلي على توديع صديقه السابق في فريق النجوم كمال رضا قبل مباراة فريقه ضد طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري ، والذي وافته المنية بعد صراع مع مرض السرطان، حيث قام لاعب الأهلي برفع صورة عليها صورة لاعب النجوم المتوفي.
هدد الأهلي مرمى طلائع الجيش في أكثر من فرصة في أول 10 دقائق من عمر سواء من عمق الملعب او الجبهة اليسرى، وتحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة ولكن أبعدها دفاع الطلائع، فيما هدد الطلائع مرمى الأهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة ولكن أمسك بها مصطفى شوبير.
كشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى قرر تأجيل ضم الأوزبكستانى جلال الدين ماشاريبوف، لاعب خط وسط النصر السعودى، للعديد من الأسباب.
وقال موقع "سبورت" السعودى، إن الأهلي تراجع عن ضم اللاعب بعدما علم بخبر إصابته التى ستمتد لقرابة شهر، ما يعنى غيابه عن الملاعب حتى نهاية سبتمبر المقبل.
ويخسر فريق الأهلى جهود عدد كبير من اللاعبين فى مباراة طلائع الجيش لأسباب مختلفة وهو ما نرصده في سياق السطور التالية: