شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 27 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب طلائع الجيش على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 67 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 53 نقطة في المركز الرابع، وبهذه الخسارة تبددت آمال الأهلي في المنافسة على وصافة الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما وصل الفارق بينه وبين بيراميدز صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط ويتبقى له مباراة واحدة.