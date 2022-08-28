شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: حزين على الخسارة من الطلائع.. ولم ندفع بالشباب في "ظروف مثالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، عن حزنه بعد خسارة فريقه من طلائع الجيش بهدف دون رد المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد "الكلية الحربية" ضمن الأسبوع الـ33 بمسابقة الدوري المصري.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الطلائع: "كان من المفترض منح فرصة المشاركة للشباب في الوقت المناسب، لم ندفع بهم في ظروف مثالية، لكن علينا النظر للنقاط الإيجابية".

وأضاف: " الدفع باللاعبين الشباب كل ثلاثة أيام سيؤدي إلى إصابتهم، أدفع بأفضل تشكيل وفقًا للمتاح لديّ، ولا أريد الحديث كثيرًا عن هذا الموضوع، ومنذ البداية نبهت على الجميع بالإصابات، وأنا حزين على الأهلي".

وعن خسارة الأهلي من طلائع الجيش، قال: "في مثل هذه المباريات الفريق الذي يبادر بتسجيل هدف هو مَن سيفوز، والمباراة لم تكن جيدة سواء لفريقي أو للخصم، أقدم التحية للخصم الذي تمكن من تسجيل هدف".