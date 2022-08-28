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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 27-8-2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، وهي ملخص لأهم الأخبار التي دارت على مدار اليوم، ونرصدها كالتالي:

طلائع الجيش يهزم الأهلي 1 / 0 ويبدد آماله في تحقيق وصافة الدوري

تغلب طلائع الجيش على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري. حقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم، السبت، فى ثانى مواجهات كأس العرب للناشئين المقامة فى الجزائر، ليتأهل ناشئو الفراعنة إلى ربع نهائي البطولة.

إيسترن كومبانى يخسر أمام البنك الأهلى 3-2 ويهبط إلى القسم الثانى رسميا

هبط فريق "إيسترن كومبانى" إلى دورى القسم الثانى رسمياً بعد الخسارة أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تعادل فريق غزل المحلة مع فاركو بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز. حقق فريق إنبى فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، فى الجولة قبل الأخيرة "الثالثة والثلاثين" من بطولة الدوري، ليضمن الفريق البرتولى البقاء رسميًا فى الدورى الممتاز بعد الوصول للنقطة 38.

توج منتخب مصر لشباب كرة اليد بلقب بطولة أفريقيا برواندا بعد الفوز على نظيره الجزائرى، بنتيجة 15/35 فى المباراة النهائية.