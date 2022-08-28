شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: إدارة تحكيمية جيدة وتدخل صحيح من الـvar فى لقاء طلائع الجيش والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

المباراة: طلائع الجيش × الأهلى

المسابقة: الجولة 33 من الدورى المصرى

النتيجة: هدف نظيف لصالح طلائع الجيش

حكم الساحة: محمد عباس

مساعد أول: أحمد الفار

مساعد ثان: صالح محمد

حكم رابع: عاطف حسين

حكام الـ var : محمد عبد العزيز ومصطفى عثمان

فى مباراة من المباريات المتوسطة الصعوبة تحكيميا تمكن الحكم محمد عباس من المرور بها بنجاح نتيجة التمركز الصحيح والتواجد بالقرب من الحدث، وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى :فى الدقيقة 70 يسجل فريق طلائع الجيش هدفا، ويقوم المساعد الأول برفع الراية للتسلل وينتظر الحكم قرار الـvar الذى يؤكد صحة الهدف، والقرار سليم.

الحالة الثانية :فى الدقيقة 81 مطالبة من لاعبى الأهلى بركلة جزاء نتيجة سقوط مهاجم الأهلى داخل منطقة الجزاء، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب نتيجة عدم وجود مخالفة من مدافع الطلائع والقرار صحيح للحكم.

اللياقة البدنية :استغلال مثالى لجميع عناصر اللياقة البدنية على مدار شوطى اللقاء من تحمل سرعة وسرعة قصوى عند اللزوم وتواجد بالقرب من الحدث فى جميع الحالات داخل مناطق الجزاء.

العقوبات: أنذر الحكم أحمد السيد غريب نتيجة لعب الكرة باليد فى محاولة لتسجيل الهدف باليد.

حكام الـ "var" : تدخل صحيح في هدف الطلائع ولا يوجد تسلل.

الحكام المساعدون :إشارة خاطئة من المساعد الأول على هدف صحيح بان اللعبة تسلل ، لكن الكرة هدف صحيح لصالح الطلائع بعد تدخل الفار.