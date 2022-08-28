شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 27-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 27-8-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها قرار الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة جيسوالدو فيريرا، بمنح عدد من لاعبي الأبيض راحة سلبية بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي فى حضور الجهاز المعاون، استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب والناشئين استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة جيسوالدو فيريرا منح عدد من لاعبي الأبيض راحة سلبية بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي.

أعلن نادى الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز فى صفقة انتقال حر، ليكون الصفقة الثالثة بعد الثنائى زكريا الوردى لاعب الرجاء المغربي، والسنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسري.

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت، بعد خوض لقاء المصري اليوم في الدوري.