شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يقع فى فخ التعادل الأول له هذا الموسم أمام بروسيا مونشغلادباخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط نادي بايرن ميونخ فى فخ التعادل أمام بروسيا مونغشلادباخ ضمن منافسات الجولة الرابعة من البندوسليجا، ليحقق الفريق أول تعثر له هذا الموسم بعدما تمكن فى تحقيق العلامة الكاملة خلال الثلاثة جوالات الأولي من المسابقة.

وعاني الفريق البافاري من إضاعة أكثر من هدف محقق أمام المرمي، حيث أن الفريق كان متأخر فى النتيجة مع نهاية الشوط الأول، وحقق الفريق هدف التعادل بصعوبة خلال الدقائق العشر الأخيرة من زمن اللقاء، ليحافظ الفريق على صدارته للمسابقة على الرغم من التعادل.



حارس مونغشلادباخ يحقق رقم قياسي بالبندوسليجا!

وشهد اللقاء تألق سومر حارس نادي بروسيا مونغشلادباخ، حيث تمكن الحارس من التصدي ل 19 كرة خلال مجريات المباراة، كأعلي نسبة تصدي لحارس مرمي داخل الدوري الألماني فى هذا الموسم، ليقدم اللاعب واحدة من أفضل مبارياته أمام نجوم البايرن.

وتفوق يان سومر على مانويل نوير حارس البايرن وأحد أفضل حراس العالم، لا سيما أن الحارس الدولي السويسري حقق ما لم يتمكن الحارس الألماني من تحقيقه فى هذا الموسم،فى الوقت الذي قد تنتهي المسابقة دون كسر ذلك الرقم، والذي من الصعب كسره بسهولة فى مباراة واحدة.



بورسيا مونغشلادباخ يحافظ على سجله دون هزيمة

وتمكن فريق بورسيا مونغشلادباخ بهذا التعادل الحفاظ على سجله خالي من الهزائم هذا الموسم، خاصة أن الفريق فاز فى لقائين وتعادل فى الثالث قبل بداية هذه الجولة، فى حين استمر البايرن على الصدارة بالرصيد 10نقاط بالتساوي مع يونيون برلين الوصيف.