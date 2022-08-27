شكرا لقرائتكم خبر شغف كرة القدم يرفع العلامة التجارية للاتحاد الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشادت لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالارتفاع المستمر للعلامة التجارية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمسابقات التابعة له إضافة إلى الشغف الذي تحظى به كرة القدم الآسيوية.

وأجمع أعضاء اللجنة برئاسة داشو أوجن على مكانة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر2022 باعتبارها واحدة من أكثر المسابقات قيمة في كرة القدم العالمية، حيث الوصول إلى جمهور يزيد قليلا عن 100 مليون خلال كل يوم مباراة، وإبراز المنافسة كمنصة قوية للعلامات التجارية التي تتطلع إلى التواصل مع المعجبين في جميع أنحاء آسيا.

وقد تم بثها عبر 210 دول وأقاليم من خلال 44 شريكا إعلاميا على مستوى العالم، حيث شاهد أكثر من 345 مليون مشاهد تنافس أفضل 12 فريقا في آسيا.

وحقق ظهور العلامة التجارية للرعاة في التصفيات الآسيوية AFC - أكثر من 392 مليون دولار أمريكي في قيم وسائل الإعلام العالمية وما يصل إلى 213.9 مليون ظهور تم إنشاؤه من خلال منشورات محددة للجهات الراعية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، أشارت اللجنة إلى التأثير الرائد المماثل الذي تحقق في البطولة النسائية الرائدة في القارة - كأس آسيا للسيدات في الهند 2022 - حيث شاهدها 156 مليون مشاهد فريد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63 % عن النسخة الأخيرة في عام 2018، والذي تم توزيعه من قبل 40 شريكا إعلاميا وبث عبر 186 دولة وإقليم، وحقق النهائي المثير بين الصين وكوريا الجنوبية وحدهما جمهورا بلغ 36.3 مليونا.

وبالمثل، حقق ظهور العلامة التجارية للجهات الراعية لبطولة آسيا الأولى للسيدات أكثر من 108 ملايين دولار أمريكي في قيمة وسائل الإعلام العالمية.