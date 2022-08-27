توخيل يتساءل عن عقوبة كونتي ويتعهد بعدم الحديث عن الحكام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تساءل توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن كيفية إفلات أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، من عقوبة منعه من التواجد على مقاعد البدلاء، بعدما حصل المدربان على البطاقة الحمراء في المباراة التي تعادل فيها الفريقان 2/2.

ويتوقع مدرب تشيلسي أن يتم رفض الاستئناف الذي تقدم به على عقوبة منعه من التواجد على مقاعد البدلاء لمباراة واحدة، وهو ما يجعله بعيدا عن الفريق في مباراته أمام ليستر سيتي.

وتلقى توخيل غرامة قدرها 35 ألف جنيه إسترليني (400, 41 دولار) والإيقاف لمباراة واحدة بسبب مشادته مع كونتي في المباراة أمام توتنهام التي انتهت بالتعادل 2/2.

وأوقفت لجنة تأديبية مستقلة قرار العقوبة انتظارا لتقديم تشيلسي استئنافه، وهو ما سمح لتوخيل بقيادة فريقه أمام ليدز في المباراة التي خسرها تشيلسي صفر / 3.

اللجنة التأديبية

وطعن توخيل على القرار بعدما تلقى الأسباب المكتوبة للعقوبة، ولكن المدرب الألماني لا يعتقد أنه سيتم إلغاؤها.

وتم تغريم كونتي 15 ألف جنيه إسترليني فقط، وهو ما ترك مدرب تشيلسي في حالة من التساؤل بشأن هذا التفاوت في العقوبة.

ووصف مسؤولو اللجنة التأديبية أن المصافحة الطويلة التي قام بها توخيل مع كونتي عقب نهاية المباراة بأنها مستفزة للغاية، ولكن مدرب تشيلسي لديه آراء أخرى. وقال توخيل «أعتقد أن هناك جانبين، الجانب الأول أنني حصلت على بطاقة حمراء لأنني تصرفت بطريقة غير ملائمة، وأنا نادم على هذا». مضيفا «ولكن هذا حدث بداعي الشغف ولا أعتقد أنني كنت عدوانيا. ولكن يمكنني تقبل حصولي على عقوبة عدم التواجد على مقاعد البدلاء إذا حصلت على بطاقة حمراء».

وأكد «ما يصعب قبوله هو سياق الكلام، لأنني لا أعتقد أنني بدأت العدوان، وأنه بدأ قبلها. وحصلنا نحن الاثنان على البطاقة الحمراء».

مصلحة تشيلسي

وتابع «وبسبب مصافحة قوية في نهاية المباراة حصل مدرب على عقوبة عدم التواجد على مقاعد البدلاء، هذا من الصعب للغاية تقبله، ولكني يجب أن أتقبله». مضيفا «في المستقبل، لن تسمع أي تعليق مني على الحكام. مهما كان الأمر كبيرا يبدو بكل وضوح أن هذا ما يريدونه». ويستمر انتظار توخيل فيما يتعلق بنتيجة تهمة تأديبية أخرى من قبل الاتحاد الإنجليزي، وذلك بسبب تصريحاته عن حكم مباراة توتنهام أنتوني تايلور.

وقال توخيل «ربما سيكون من الأفضل ألا يدير تايلور أي مباراة لتشيلسي بعد التعادل مع توتنهام، مشيرا إلى وجود عدة قرارات تم اتخاذها ضد مصلحة تشيلسي».

وأكد حكم الـ»فار» مايك دين في عمود صحفي في وقت سابق، أنه كان ينبغي عليه أن يلزم تايلور بمراجعة الواقعة عندما قام كريستيان روميرو بجذب مارك كوكوريا من شعره، والتي مرت بدون أن يتم معاقبة اللاعب.

وبسبب هذا احتسبت ركلة ركنية لتوتنهام سجل منها هاري كين هدف التعادل لتوتنهام، وهو ما تسبب في النهاية في المشاهد السيئة التي حدثت على خط التماس والتي أدت لحصول المدربين على البطاقة الحمراء.

وبسؤاله عما إذا كان تقدم باستئناف على عقوبة منعه من التواجد على مقاعد البدلاء، أجاب توخيل «نعم، قمنا بالرد، وننتظر الرد النهائي، ولكني لا أعتقد أنه سيتم تغيير القرار».