كلوب لا يتوقع التعاقد مع أسماء جديدة لليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق ليفربول الألماني يورجن كلوب، «إنه لا يتوقع تقديم إضافات جديدة لقائمة فريقه هذا الصيف».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن ليفربول تعاقد مع داروين نونيز وفابيو كارفاليو وكالفين رامسي بعدما أنهى الموسم الماضي وصيفا للبطل مانشستر سيتي في بطولة الدوري، وتسببت قائمة الإصابات الطويلة في نقص شديد في صفوف الفريق خاصة في خط الوسط.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية الخميس المقبل فيما قال كلوب «نعمل باستمرار على تلك الأمور وتحدثنا من قبل عن سبب عدم حدوث ذلك أحيانا».

وأضاف «في بعض الأحيان يكون الثمن باهظا، وفي بعض الأحيان لا يكون اللاعب المناسب، ولكن بعد ذلك تتغير الأوضاع، نحتاج إلى وجود اللاعب المناسب ومن ثم سنعمل على ذلك، أحيانا قد ينجح الأمر وأحيانا أخرى لا أعرف». ولا يتوقع كلوب عودة أي من اللاعبين المصابين في المباراتين القادمتين. ويغيب عن الفريق كل من كورتيس جونز وإبراهيما كوناتي وجويل ماتيب وأليكس أوكسلايد شامبرلين ودييجو جوتا وتياجو ألكانتارا ورامسي وكاويمين كيليهر، فيما يستمر غياب نونيز بسبب الإيقاف. وأضاف «في نهاية هذا الأسبوع ربما لا، لكن بعد ذلك ربما يكون هناك جويل وكورتيس وتياجو ليس بعيدا للغاية وجوتا يقترب أكثر».