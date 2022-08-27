شكرا لقرائتكم خبر هل يلعب رونالدو دوري الأبطال على أكتاف نابولي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح نادي نابولي الأقرب لإنقاذ البرتغالي كريستيانو رونالدو ، نجم مانشستر يونايتد، بعدما عجز عن إيجاد ناد يتعاقد معه لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد، قالت شبكة «بي إن سبورتس» في تقرير لها، أمس، «إن نابولي دخل في مفاوضات جادة مع «الدون»، لإبرام الصفقة في أقرب فرصة، بحسب مصدر مسؤول في النادي الإيطالي.

ولكن الصفقة ما زالت مهددة بالفشل، نظرا لرغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، مقابل التخلي عن رونالدو، وهو ما يرفضه اللاعب النيجيري.

وكان وكيل أوسيمين قد أكد أخيرا، رغبة اللاعب في الاستمرار مع فريق الجنوب الإيطالي، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، لا يشعر رونالدو بالراحة إزاء عدم تأهل مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري الأبطال في الموسم الحالي، ويسعى لمغادرة صفوف «الشياطين الحمر» لهذا السبب، قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالية في الأول من سبتمبر.

وعلق روبرتو كاليندا، وكيل مهاجم نابولي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، على التقارير التي انتشرت حول مفاوضات على صفقة تبادلية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتداولت بعض المصادر أخبارا عن فكرة قدمها خورخي مينديز، وكيل نجم مانشستر يونايتد، رونالدو، بأن ينتقل أوسيمين إلى اليونايتد مقابل 100 مليون يورو مع انتقال البرتغالي إلى نابولي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع دفع اليونايتد لـ75 % من راتب «الدون».

وفي تعليقه على هذه الأخبار قال كاليندا، وكيل المهاجم النيجيري «أوسيمين هو لاعب لنابولي ويريد أن يلعب دوري الأبطال مع الفريق، وسيكون فخورا بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا».

ومن جانبها، قالت شبكة «الراي» الإيطالية، «إن تلك الأخبار التي تم تداولها عن التبادل ما بين اليونايتد ونابولي هي افتراضية فقط.

ويخوض أوسيمين موسمه الثالث مع نابولي، ونجح في تسجيل 30 هدفا في 64 مباراة خاضها مع الفريق».