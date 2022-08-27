إنجازات إدارات الهلال..15 رئيسا قادوه لـ65 بطولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الحقب الزمانية لإدارات نادي الهلال منذ تأسيسه 1958 والـ 30 رئيسا الذين مروا على كرسيه منذ تأسيسه على يد مؤسسه الراحل عبدالرحمن بن سعيد تكاد تكون هي الأبرز من حيث الإنجازات الإدارية والمالية والكروية وعلى مستوى البطولات بشكل عام، وهي المنظومة الإدارية التي تكاد تكون الأوحد بين الأندية السعودية في رفع موازناتها المالية والإيرادات المتنوعة للنادي من خلال العقود الاستثمارية والتبرعات الشرفية التي جعلها تلامس الـ 7,6 ملايين ريال كما ورد في إعلان الجمعية العمومية الأخيرة، وهو الرقم المالي القياسي الذي يصل إليه ناد سعودي وربما يكون الأول عن مستوى المنطقة نتيجة للخطة المالية والاستثمارية للنادي التي خطها بشكل ظاهر للعيان رئيس النادي الأسبق الأمير عبدالله بن مساعد الذي تولى رئاسة النادي خلال الفترة (2002ــ 2004) ونجح في وضع أولى اللبنات الأساسية للاستثمار الرياضي للنادي وفي وضع أسس تحسين البنية التحتية للنادي والتي كانت بمثابة قص الشريط للإدارات التي توالت من بعده. ومر نادي الهلال منذ تأسيسه وحتى الإدارة الحالية برئاسة فهد بن نافل بأهم أربع حقب إدارية كما يراها المراقبون بخلاف توالي البطولات والإنجازات الكروية التي وصلت إلى 65 بطولة كروية للفريق الكروي الأول، وبات النادي في الوقت القريب من ملامسة الـ 1000 بطولة على كافة الألعاب المختلفة، والتي سيزيد رصيدها بعد إقرار بعض الرياضات النسائية مؤخرا، والتي ستدفع بالنادي إلى أن يتربع على عرش الرياضة السعودية ويضرب فيها الأرقام القياسية التي ستجعله ندا لأكبر الأندية العربية التي سبقت بأزمنة عدة في مرحلة التأسيس. مراحل الهلال الإدارية:





1957 مرحلة التأسيس والبناء على يد مؤسسه الراحل عبدالرحمن بن سعيد (رحمه الله).



1984 مرحلة توسيع دائرة البطولات ونقله للمحيط الخارجي إبان رئاسة الأمير عبدالله بن سعد (رحمه الله).



2008 مرحلة توسيع دائرة تأسيس البنى التحتية وتطوير مرافق النادي وإضافة نقلة نوعية في التعاقدات الكروية.



2019 مرحلة الطفرة المالية ورفع سقف ميزانية النادي وتوسيع إيرادات النادي.

15 رئيسا توجوا بالبطولات:



الأمير عبدالله بن سعد والأمير بندر بن محمد (9 بطولات).



الأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير محمد بن فيصل (7 بطولات).



الأمير سعود بن تركي وفهد بن نافل (6 بطولات).



الأمير نواف بن سعد والأمير خالد بن محمد وعبد الرحمن بن سعيد (4 بطولات).



الأمير هذلول بن عبدالعزيز والأمير عبدالله بن ناصر (بطولتين).



الأمير عبدالله بن مساعد ومحمد الحميداني وسامي الجابر ومحمد مفتي (بطولة واحدة).



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