سانتو الاتحاد ينجح في اختباره الأول.. والطائي يغرق النواخذة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تتبدل ملامح المنافسة مع انطلاقة منافسات فرق دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الجديد 2022-2023، حيث أظهر بطل النسخة الماضية فريق الهلال ووصيفه الاتحاد رغبة جامحة في مواصلة التنافس خلال الموسم الجديد في أول إطلالة لهما في دوري المحترفين، بعد أن أغرق الهلال الوافد الجديد فريق الخليج بثنائية النيجيري إيجالو والمالي ماريجا في مواجهة شهدت سطوة البطل منذ الدقائق الأولى، في حين دك الوصيف الاتحاد مستضيفه العدالة بثلاثية في أول مهمة رسمية للبرتغالي نونو سانتو، شهدت بزوغ نجم البرتغالي هيلدر كوستا أحد الإضافات الاتحادية بالموسم الجديد.

الهلال يتجاوزالغيابات

لم تعرقل الغيابات العديدة التي تعرض لها مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز مهمته الأولى أمام الخليج، حيث ظهرت السطوة الهلالية المبكرة والذي اكتفى بالهدفين المبكرين في الشوط الأول ليسير المباراة كيفما أراد.

الهلال، وقبل أيام قليلة، أعلن عن هويته الجديدة، والتي شهدت تغييرا جذريا على شعار النادي، كما أطلق قمصانه الجديدة لموسم 2022-23.

لكن رغم التغيير على الهوية البصرية، إلا أن هوية البطل في الملعب ظلت كما هي، وظهرت جلية وواضحة أمام الخليج.

ويبدو أن رامون دياز مدرب الهلال يرى أن غياب التعاقدات لن يمثل مشكلة كبرى له، وأنه سيعتمد على جميع اللاعبين المتاحين في قائمته من أجل تحقيق أهداف الموسم.

حمى البدايات تصيب الخليج

لم يسطتع الوافد الجديد على دوري روشن فريق الخليج من وقف مد الموج الأزرق الهلالي، وتأثر بعدم اكتمال عناصره الأجنبية، إضافة لعدم التجانس بين عناصر الفريق نتيجة الاستقطابات الكثيرة التي أبرمتها إدارة ناديه.

الخليج يحتاج إلى الخبرة من أجل المنافسة في دوري روشن السعودي، والخبرة لن يكتسبها إلا بمواجهة فرق مثل الهلال، وبالتأكيد فإن الدرس المستفاد من مواجهة «الزعيم» سيكون هاما من أجل تخطي باقي المواجهات بنجاح.

ضمك يواصل النجومية

سجل فريق ضمك أول فوز له هذا الموسم بعد أن تغلب على مستضيفه الفيحاء بطل كأس الملك العام الماضي بهدف دون رد، ليواصل مغامرته التي ابتدأها الموسم الماضي.

سانتو ينجح في اختباره الأول

نجح البرتغالي نونو سانتو في أولى مهامه الرسمية مع فريق الاتحاد بعد أن تمكن من تحقيق فوز عريض على مضيفه العدالة العائد لدوري الأضواء، في مواجهة شهدت بداية سطوع البرتغالي هيلدر كوستا الوافد الجديد في تشكيلة النمور الاتحادية.

وتصدر الاتحاد ترتيب الدوري موقتا، رفقة الشباب، وهذا الفوز الأول للفريق الجداوي في أول مباراة بالدوري منذ 3 أعوام.

وكان آخر فوز للاتحاد في افتتاحية الدوري، قبل 3 مواسم على الرائد، بنتيجة (3-1) على ملعب الجوهرة.

وسجل الاتحاد سابقة جديدة في تاريخ مبارياته الافتتاحية، خلال مواسم حقبة المحترفين، التي انطلقت قبل 14 عاما، إذ حافظ على نظافة شباكه في افتتاحية مبارياته، للمرة الأولى عبر جميع مواسم دوري المحترفين.

الأشهب يسقط النواخذة

واصل فريق الطائي صحوته التي كان عليها بنهاية الموسم الماضي، حيث أسقط فريق الاتفاق بين أنصاره بالدمام بهدفين مقابل هدف، كشف معها حال فرقة الكوماندوز المتدهور من الموسم الفائت.

أجانب الليث كلام ثان

يبدو أن فريق الشباب سيكون منافسا شرسا هذا الموسم من خلال الصفقات المميزة التي أبرمتها إدارة البلطان، بعد أن سحق ضيفه الباطن بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة شهدت بروز مهاجمه الإسباني سانتي مينا والجابوني آرون بوبندزا والبرازيلي كارلوس جونيور.

وهذا الفوز الرابع للشباب بثلاثية، في المباريات الافتتاحية بدوري المحترفين، منذ اعتماد نظامه الحالي في موسم 2008ـ2009، والتاسع على الباطن في نفس المسابقة.

وكانت المرة الأولى في موسم 2009ـ2010، على حساب نجران (3-1)، والثانية في موسم 2011ـ2012 أمام الفيصلي بنفس النتيجة، والثالثة في 2015ـ2016 عندما تجاوز الرائد (3ـ1).

رطوبة الشرقية تسقط الجريس

تسببت الأجواء الحارة الرطبة التي تعيشها مدن ومحافظات المنطقة الشرقية مع انطلاقة منافسات دوري روشن، في سقوط الحكم الدولي سامي الجريس أثناء إدارته لمباراة الاتفاق والطائي على إثر الإعياء والجهد اللذين تعرض لهما في منتصف الشوط الأول، مما دفع بالحكم الرابع عبدالرحمن السلطان لتولي المهمة وقيادة المباراة لنهايتها.