شكرا لقرائتكم خبر البلطان: رفعت جماهيرية الشباب في المدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد فوز فريقه الشباب على الباطن بثلاثية نظيفة في أولى جولات دوري روشن السعودي أكد رئيس نادي الشباب خالد البلطان، أن جماهير ناديه زادت معه منذ توليه مهمة النادي قبل عدة أعوام، لافتا إلى أنه لا يعرف كيف يرضي الجماهير.

وقال البلطان عبر قناة SSC «أتذكر أن أول عام كنت فيه رئيسا لنادي الشباب قمت بعد الجمهور كان يومها 45 أو 40 مشجعا تقريبا واليوم وصل عددهم إلى الآلاف».

وأضاف «إن مستوى الإنفاق على الصفقات لدينا ثلت الأندية الأخرى»، مضيفا أن حسن التدبير والتخطيط الجيد جعلنا نستقطب أربعة لاعبين عالميين بمبلغ 2 مليون و600 ألف دولار، مشيرا إلى أن «مفاوضات الدولي الجابوني آرون سالم استغرقت أربعة أشهر ومع ذلك الجمهور غضبان ولا نعرف كيف نرضيه».

وذكر البلطان بأن الحل لكي يرضي جماهيره هو أن يجد كنزا تحت الأرض أو يقوم أحد البنوك بشراء النادي.

وقال «يجب ألا يتأثر مجلس إدارة النادي بأي هاشتاق يذكر في مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر، كرة القدم وأمورها لا تدار هكذا، عضو الشرف الوحيد الداعم لنا، هو حسن الإنفاق لدينا، ووزارة الرياضة لم تقصر معنا».

واختتم البلطان حديثه بأن حضور 6000 من جمهور الليث في مباراة الباطن، رقم غير مرض بالنسبة لنا خاصة في افتتاح موسم جديد.