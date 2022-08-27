«ميراج» تنتزع لقب الأسرع توقيتا في مهرجان الهجن

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وحققت الهجن الإماراتية « ملهم» و»الصداوي» لمالكها مانع علي الشامسي الفوز بالشوطين العاشر والثاني عشر، وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي:«مثيره» لمسفر الهاجري، «سياف» لنايف صالح اليامي، «الذيبة» نايف سحيم المري، «خطاب» مبارك حمد الهاجري، «الغزيل» محمد علي المري، «ودان» بندر محمد الهاجري، «لشا» مسلم عايض الصيعري، «نظير» عوض صالح آل رزق، «الشاهينية» لصالح علي المري.
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