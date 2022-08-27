«ميراج» تنتزع لقب الأسرع توقيتا في مهرجان الهجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزعت البكرة «ميراج» لمالكها سليم سلامة الجهني لقب (الأسرع توقيتا) بحصولها على المركز الأول في الشوط الصباحي التاسع بمسافة 4 كلم، بتوقيت 6:15,463 دقائق، وذلك ضمن الأشواط النهائية لفئة اللقايا (قعدان _ بكار) المخصص لها 12 شوطا بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.

وحققت الهجن الإماراتية « ملهم» و»الصداوي» لمالكها مانع علي الشامسي الفوز بالشوطين العاشر والثاني عشر، وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي:

«مثيره» لمسفر الهاجري، «سياف» لنايف صالح اليامي، «الذيبة» نايف سحيم المري، «خطاب» مبارك حمد الهاجري، «الغزيل» محمد علي المري، «ودان» بندر محمد الهاجري، «لشا» مسلم عايض الصيعري، «نظير» عوض صالح آل رزق، «الشاهينية» لصالح علي المري.