يفقد المركز الثاني رسمياً.. الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدف نظيف في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وفي جعبته 67 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حقق الفوز في 19 مواجهة وتعادل في 10 وخسر 3 لقاءات.

فيما خاض طلائع الجيش مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، جمعها من 32 مباراة فاز بـ12 لقاء وتعادل بـ14 مواجهة وتلقى 6 هزائم.

وتقدم طلائع الجيش في النتيجة عن طريق لاعبه أحمد سمير في الدقيقة 66، بعد تمريرة بينية لينفرد بحارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير ويضعها على يمينه، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يتم احتسابه بعد الرجوع لتقنية الفار.

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وبهذا الفوز، رفع طلائع الجيش رصيده من النقاط إلى 53، محتلاً المركز الرابع، فيما يتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 67 محتلاً المركز الثالث، ليفقد فرصة الصعود للمركز الثاني رسمياً.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد شرقية، محمد أشرف.

خط الوسط: محمد فخري، ميدو نبيل، أحمد سيد عبد النبي، أحمد عبد القادر، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

فيما بدأ طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: علي الفيل – خالد سرحان - مصطفى عوض – محمد ناصف

خط الوسط: عمرو السيسي - علي محمد – حسن مجدي – مهند لاشين

وفي الهجوم: أحمد سمير – ميدو جابر