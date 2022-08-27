موسيماني يفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي: إن شاء الله

الشارقة - اميمة ياسر -

فجّر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عودته لقيادة الفريق الأحمر مجدداً خلال الفترة المُقبلة، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وخلال الساعات الماضية، تحدثت تقارير صحفية عن اقتراب موسيماني من العودة لتدريب النادي الأهلي، مع انتهاء مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 63، والتي شهدت خسارة الفريق الأحمر لقب الدوري لصلاح نادي الزمالك.

وكتب الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان تغريدة عبر موقع "تويتر" قال فيها: "مصدري في القاهرة قريبًا سيعود لناديه المفضل في القاهرة إذا أردتم البطولات فرحبوا بعودة موسيماني لنادي القرن".

ورد موسيماني على تغريدة الفريان قائلاً: "إن شاء الله، أنا أحترمك كثيرًا".

وكان موسيماني قد رحل عن تدريب الأهلي بعد الخسارة أمام فريق الواداد المغربي بثنائية نظيفة، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتولى سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، الإدارة الفنية بصورة مؤقتة، لحين تم التعاقد مع ريكاردو سواريش.