شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلي يهزم بطل كرواتيا ويتوج ببطولة كأس الأبطال الدولية بالبوسنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي أقيمت في البوسنة، بعد أن تغلب على فريق ريكوميتني زغرب بطل كرواتيا في المباراة النهائية.

قدم الفريق عرضا قويا ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 28-27 ليحصد اللقب في تجربة قوية استعدادًا للموسم الجديد.

واستهل «رجال يد الأهلي» مشواره في البطولة بالفوز على فريق سيلي السلوفيني، ثم الفوز على فريق فوفودينا الصربي، ثم تغلب على فريق بوراك بونيا بطل البوسنة ليتأهل إلى النهائي ويتوج باللقب.

وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين في معسكر الإعداد بإسبانيا أمام فريقي أتليتكو بلد الوليد وأوديمار ليون، قبل التوجه إلى البوسنة للمشاركة في البطولة.

وحرص الإسباني دانيال جوردو، المدير الفني، على تجهيز اللاعبين بشكل مناسب للموسم الجديد، الذي يشهد تحديات عديدة أبرزها المشاركة في بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام بالسعودية.