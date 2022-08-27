شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شابًا فى تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب والناشئين استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات مشاركة كل من حراس المرمي محمد نديم والسيد عطية مواليد ٢٠٠١، ومحمود الشناوى ٢٠٠٤، وأحمد جمال ٢٠٠٦.

كما شارك اللاعبون أحمد رفاعي، عبدالرحمن على، محي جمعة، علي ياسر، أحمد عبدالرحيم ايشو، محمد كمال اوماجا، ماجد هاني، كريم عبدون مواليد ٢٠٠٣،

وحسام أشرف، رضا محمد، كريم محمد عبدالخالق، أدهم الخواجة، حاتم سكر مواليد ٢٠٠١، ومحمد خضري ٢٠٠٢، أحمد زكي ١٩٩٩، محمد حمدي ٢٠٠٠.

كما خاض يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق، رباعي الفريق ، تدريبات تأهيلية واستشفائية، وادي الرباعي تدريبات تأهيلية داخل الملعب تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال ، وبعدها استكمل الرباعي التدريبات الاستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عدم مشاركة الرباعي في التدريبات الجماعية مع زملائهم خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل مشاركتهم في لقاء المصري بالأمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادا لمباراة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.