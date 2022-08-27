شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ شباب اليد بالحصول علي لقب البطولة الأفريقية لكرة اليد برواندا والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني المصري لكرة اليد تحت 18سنة، بعد تحقيق لقب بطولة افريقيا للمرة الثالثة عشر علي حساب المنتخب الجزائرى الشقيق في المبارة النهائية والتي انتهت ب ٣٥ هدف مقابل ١٥ هدف وبهذه النتيجة تأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم لكرة اليد ناشئين والمقرر إقامته العام المقبل.

وتعد البطولة الافريقية للناشئين تحت ١٨ سنة هي النسخة رقم ٢٩ والتي تستضيفها العاصمة الرواندية «كيجالي»، خلال الفترة من (20-29) أغسطس الجاري.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا الانجاز الكبير والذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مشيرا إلي ان منتخبات مصر في كرة اليد والطائرة والسلة وكرة القدم، باتت من أفضل منتخبات القارة على مستوى الناشئين.

وثمن صبحي فوز منتخب مصر لكرة اليد ناشئين، مؤكدا أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة حققت أهدافها على مستوى قطاعات الناشئين، في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية المصرية، والاتحادات الرياضية المختلفة، خصوصا بعد نجاح المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي يعتبر احد اهم المشاريع الرياضية في إكتشاف الموهوبين رياضيا، وكنواه حقيقية في تغذية منتخبات مصر بالمواهب سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية.

وسبق وان تواصل الدكتور أشرف صبحي مع المنتخب عبر تقنية الفيديو كونفرس لتحفيزهم قبل الادوار النهائية.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2002 كل من أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية، صابر حسين المدير الفني للفريق، عمرو خليفة مدرب عام، وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى، محمد درنكى مدير إداري، ماجد مدحت طبيب الفريق الوطني، ومحمد إمام محلل الأداء الفني للفريق.

وتضم قائمة لاعبى منتخب مصر كل من "يوسف حاتم -يوسف وليد -يوسف ناجى -راضي محمد -ادم البشرى -هشام صلاح -محمد سمير -مروان حاتم -عمر ناصر -احمد سامح -عمر الفولى -مهاب سعيد -محمد رفاعي -محمد عماد -عمر شريف -محمد طارق -محمود عبد العزيز."

