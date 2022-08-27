شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وطلائع الجيش.. وغريب يهدر فرصة للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بالتعادل السلبي فى المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

هدد الأهلي مرمى طلائع الجيش في أكثر من فرصة في أول 10 دقائق من عمر المباراة سواء من عمق الملعب أو الجبهة اليسرى، وتحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة ولكن أبعدها دفاع الطلائع، فيما هدد الطلائع مرمى الأهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة ولكن أمسك بها مصطفى شوبير.

نشط طلائع الجيش بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة وتحكم في منطقة وسط الملعب وهدد مرمى الأهلي في أكثر من فرصة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى شوبير، وأهدر أحمد سيد غريب فرصة هدف محقق في الدقيقة 22 بعدما استلم تمريرة سحرية من ميكيسوني في ظهر دفاع الطلائع ولكن سددها في يد محمد بسام.

وسدد أحمد عبد النبي تسديدة في الدقيقة 26 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى طلائع الجيش،

ويتكون تشكيل الأهلي من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ورامي ربيعة ومحمد شرقية وكريم فؤاد في الدفاع ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وميدو نبيل ومحمد فخري في الوسط وأحمد سيد غريب وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني في الهجوم.

و يجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي – محمد محمود – حمزة علاء – رأفت خليل – محمد نصير – زياد طارق – محمد حمدي – علي عمرو.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي: محمد بسام في حراسة المرمى، علي الفيل – خالد سرحان - مصطفى عوض – محمد ناصف في الدفاع، عمرو السيسي - علي محمد – حسن مجدي – مهند لاشين في الوسط، أحمد سمير – ميدو جابر في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد شعبان – محمد الصباحي – محمد جابر – علي حمدي – عبد الرحمن أسامة – الطيب فتحي – خالد عوض – فارس حاتم – محمد شحاتة



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