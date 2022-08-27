شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يخسر أمام البنك الأهلى 3-2 ويهبط إلى القسم الثانى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط فريق "إيسترن كومبانى" إلى دورى القسم الثانى رسمياً بعد الخسارة أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وافتتح صابر الشيمى التسجيل لإيسترن في الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل إسحاقو يعقوبو للبنك الأهلى في الدقيقة 5، ثم أعاد محمد صالح التقدم لـ"إيسترن" في الدقيقة 52، وتعادل محمد دبش للبنك في الدقيقة 86، واختتم أهداف البنك موسى دياوارا فى الدقيقة "90+5".

وتعرض محمد هلال لاعب البنك الأهلى للطرد في الدقيقة 44 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل قوي على أقدام لاعب إيسترن كومباني مودي ناصر،وتجمد رصيد إيسترن عند النقطة 30، جمعها من 33 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 55 هدفا.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة، جمعها من 33 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مواجهة، وسجل لاعبوه 39 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.

وبدأ إيسترن كومبانى المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد صالح - أحمد عبد الموجود (جودة)- صابر الشيمي،خط الوسط:عبد العزيز موسى- محمد ناصر (مودي) - أحمد ثابت (داهش)-أحمد متعب،الهجوم:عماد ميهوب- أحمد أمين (قفة)، ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد بوسكا - أحمد تمساح - محمد بن علي طرابلسي - خالد مصطفى - محمد خليفة - فراس بن عيفية - محمد رمضان - يوسف مجدي عبدالغني - أحمد حجي.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي: حراسة المرمي: أحمد صبحي، ومحمد دبش - أمير مدحت - أسامة إبراهيم -اسحاقو يعقوبو - عاصم صلاح - محمد فتحي - احمد سعيد -محمد هلال - كريم بامبو - فادي فريد،وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:محمود الزنفلي - أحمد ياسين - محمد لعبة - محمد حامد - محمود قاعود - موسي دياوارا- أسامة فيصل - محمد بسيوني- أحمد ياسر.