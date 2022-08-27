شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مصر لليد يتوج بطلا لأفريقيا بالفوز على الجزائر 15/35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر لشباب كرة اليد بلقب بطولة أفريقيا برواندا بعد الفوز على نظيره الجزائرى، بنتيجة 15/35 فى المباراة النهائية.

وتأهل منتخب شباب اليد إلى النهائى بالفوز على نظيره الأنجولي بنتيجة 24/33، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا.

ونجح منتخب مصر لشباب كرة اليد فى التأهل لنصف النهائى بالفوز فى الدور الأول على كل من: ليبيا والكونغو والجزائر.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية، وصابر حسين مدير فنى، وعمرو خليفة مدرب عام، ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى، ومحمد درنكى مدير إدارى، ودكتور ماجد مدحت طبيب الفريق الوطنى، والمهندس محمد إمام محلل الأداء الفنى للفريق الوطنى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - آدم البشرى - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - أحمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - محمد رفاعى - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.