شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يهزم لبنان 9 / 0 ويتأهل لربع نهائي كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم، السبت، فى ثانى مواجهات كأس العرب للناشئين المقامة فى الجزائر، ليتأهل ناشئو الفراعنة إلى ربع نهائي البطولة.

سجل هدف ناشئو الفراعنة إبراهيم عادل، قبل مرور نصف ساعة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح الفراعنة الصغار في تسجيل 8 أهداف سجلها، أحمد محمد - عمر حمدين (هدفين) - ابراهيم محمد - مبروك محمد - حسام عبدالكريم - علي رياض - عمر سيد معوض - هشام الحداد"

بهذا الفوز يصل المنتخب الوطني للناشئين إلى النقطة السادسة ليضمن التأهل للدور الثاني بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره السعودي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت الأربعاء الماضي فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب تحت 17 عاما، وسجل أهداف منتخب مصر ابراهيم عادل وعمر خضر وأيمن عبد العزيز.

وجاء تشكيل المنتخب المصري في مواجهة اليوم كما يلي: عبدالمنعم تامر في حراسة المرمى، أحمد عابدين، وعبدالرحمن علي، وعلى نوفل، ويوسف اسلام، وابراهيم عادل، ومروان محمود، عمر معوض، عمر خضر، وايمن امير".

يترأس بعثة منتخب الناشئين الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا، عباس حسنين أخصائي تأهيل، وأحمد زيدان معدا بدنيا، علي محمد محلل أداء، شريف نعيم مسئول مهمات.