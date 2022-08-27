شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدف الطلائع الأول فى مرمى الأهلى بعد العودة لـ var والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق طلائع الجيش بالهدف الأول أمام الأهلي في المباراة المقامة في المباراة التي تجمعهما باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاء الهدف بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق محمد جابر استغلها أحمد سمير في الإنفراد بالمرمى داخل منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى..وتدخل الـ var وتمت احتساب الهدف .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ورامي ربيعة ومحمد شرقية وكريم فؤاد في الدفاع ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وميدو نبيل ومحمد فخري في الوسط وأحمد سيد غريب وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني في الهجوم.

و يجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي – محمد محمود – حمزة علاء – رأفت خليل – محمد نصير – زياد طارق – محمد حمدي – علي عمرو.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي: محمد بسام في حراسة المرمى، علي الفيل – خالد سرحان - مصطفى عوض – محمد ناصف في الدفاع، عمرو السيسي - علي محمد – حسن مجدي – مهند لاشين في الوسط، أحمد سمير – ميدو جابر في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد شعبان – محمد الصباحي – محمد جابر – علي حمدي – عبد الرحمن أسامة – الطيب فتحي – خالد عوض – فارس حاتم – محمد شحاتة