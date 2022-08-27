شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو بعد التعادل مع المحلة: نبنى فريقا للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق نونو الميدا المدير الفنى لفريق نادي فاركو على التعادل أمام نادي غزل المحلة 1/1 في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري العام المصري الممتاز.

وقال الميدا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة اليوم كانت مختلفة نوعًا ما، نحن نجهز فريق ونسعي لبناء فريقنا في المستقبل..مضيفا منحنا فرص لعدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة".

واوضح ألميدا : "سعيد جدا بأداء اللاعبين الشباب، لدينا رغبة الموسم المقبل أن يكون لدينا فريق يملك الخبرة والشباب، ومنحنا فرصة للاعبين مواليد 2001 و2003 و2002".

واكمل المدير الفنى لفريق نادي فاركو: "المباراة كانت مختلفة وصعب التحكم في مجرياتها، معظم الاوقات حاولنا تنفيذ تحولات هجومية ودفاعية وفقدنا بعض الكرات أثناء التحول الهجومي ولكن انا سعيد بأداء اللاعبين".

وقال الميدا : "مستقبل فريق نادي فاركو هو ان نتحسن في المباريات القادمة عن السابقة ودائما هدفنا كل مباراة أن تكون افضل من غيرها..موضحا أن أهم شئ بالنسبه لنا أن يكون هناك استشفاء بشكل جيد للاعبين، وننافس في المباراة الختامية بشكل جيد".

وأكد ألميدا ان جيفرسون كان يعاني من الإصابة، وفضلنا عمل استشفاء بشكل جيد قبل العودة للمشاركة في المباريات .

واوضح:" الخطة تعتمد على وجود 4 لاعبين في الدفاع وأحيانا 5 والمهم إننا نلعب بنظام معين ولما تدرب فريق جديد عنك لازم تعرف مقاومات اللاعبين، وتختار العناصر المميزة لديك وتعملهم نظام خاص.