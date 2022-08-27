شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المحلة: فاركو خاض مباراتنا بـ"نزاهة".. وتحديد موقفى بعد البقاء فى الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، الشكر لفريق فاركو على أدائه النزيه خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل 1/1.

وقال مصطفى عبده، المدير الفني لغزل المحلة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أرجو أن تخوض جميع الفريق مباريات الدوري مثل فريق فاركو في مباراة اليوم الفريق لعب المباراة بضمير وبشكرهم على النزاهة في طريق اللعب مؤكدا أن فريق فاركو خاص المباراة" بضمير".

وأضاف عبده: "مباراة مهمة في توقيت صعب جدا نواجه فريق زي فاركو عنده إمكانيات ولاعيبه كويسة كان هدفنا الحصول على الثلاث نقاط وقدمنا الشوط الأول بشكل جيد.. وفى الشوط الثاني كان هناك ضغط بشكل كبير من فريق فاركو واللاعبين كان لديها قلق من النتيجة وتراجعنا بشكل كبير حتى استقبلنا هدف".

وأوضح المدير الفني لفريق غزل المحلة أنه يعذر اللاعبين؛ بسبب ضغط المباريات لدينا لاعبين لديهم روح.. ولدينا مباراة مع الاتحاد لدينا رغبة في تحقيق الفوز ونظل في الدوري.

وقال مدرب المحلة: "عبده يحيى من المهاجمين المميزين، ولا أمتلك بديل له وتحركاته كويسة جدا ولم يحالفنا الحظ اليوم وبنعتمد عليه بشكل كبير".

واختتم: "هناك تدعيمات بشكل كبير جدا.. عقدي سوف ينتهي مع نهاية الموسم متكلمتش مع حد على اي شئ اهم حاجة عندنا نقعد في الدوري وبعد كده ربنا يسهل".