شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يحاول زيارة شباك طلائع الجيش والنتيجة 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

هدد الأهلي مرمى طلائع الجيش في أكثر من فرصة فى أول 10 دقائق من عمر المباراة سواء من عمق الملعب أو الجبهة اليسرى، وتحصل الأهلي على ركلة ركنية فى الدقيقة التاسعة ولكن أبعدها دفاع الطلائع، فيما هدد الطلائع مرمى الأهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة ولكن أمسك بها مصطفى شوبير.

ويتكون تشكيل الأهلي من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ورامي ربيعة ومحمد شرقية وكريم فؤاد في الدفاع ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وميدو نبيل ومحمد فخري في الوسط وأحمد سيد غريب وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني في الهجوم.

و يجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي – محمد محمود – حمزة علاء – رأفت خليل – محمد نصير – زياد طارق – محمد حمدي – علي عمرو.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي: محمد بسام في حراسة المرمى، علي الفيل – خالد سرحان - مصطفى عوض – محمد ناصف في الدفاع، عمرو السيسي - علي محمد – حسن مجدي – مهند لاشين في الوسط، أحمد سمير – ميدو جابر في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد شعبان – محمد الصباحي – محمد جابر – علي حمدي – عبد الرحمن أسامة – الطيب فتحي – خالد عوض – فارس حاتم – محمد شحاتة



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