شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. استمرار التعادل بدون أهداف بين الأهلي وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

هدد الأهلي مرمى طلائع الجيش في أكثر من فرصة في أول 10 دقائق من عمر المباراة سواء من عمق الملعب او الجبهة اليسرى، وتحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة ولكن أبعدها دفاع الطلائع، فيما هدد الطلائع مرمى الأهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة ولكن أمسك بها مصطفى شوبير.

نشط طلائع الجيش بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة وتحكم في منطقة وسط الملعب وهدد مرمى الأهلي في أكثر من فرصة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى شوبير، وأهدر أحمد سيد غريب فرصة هدف محقق في الدقيقة 22 بعدما استلم تمريرة سحرية من ميكيسوني في ظهر دفاع الطلائع ولكن سددها في يد محمد بسام.

وسدد أحمد عبد النبي تسديدة في الدقيقة 26 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى طلائع الجيش، وهدد محمد أشرف لاعب الأهلي مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 36 بتسديدة قوية بيمناه ولكن ارتطمت بجسد زميله أحمد سيد غريب وتحولت إلى ركلة مرمى للطلائع.

وتحصل غريب على انذار في الدقيقة 38 نتيجة لمس الكرة بيده داخل منطقة جزاء الطلائع خلال متابعته لعرضية أحمد عبد النبي، ومنع محمد سمير لاعب طلائع الجيش مرماه من استقبال هدف في الدقيقة 44 بعد ابعاد تمريرة أحمد سيد غريب قبل الوصول إلى قدم أحمد عبد القادر، واستمرت النتيجة بدون أهداف حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى طلائع الجيش تغييرين مع بداية الشوط الثاني بنزول عبد الرحمن شيكا ومحمد جابر بدلا من علي الزاهدي وعمرو السيسي، فيما جاءت الربع ساعة الأولى من هذا الشوط هادئة وبدون تهديد على مرمى الفريقين، وصوب ميكيسوني تسديدة على مرمى الطلائع في الدقيقة 57 ولكن مرت بعيدا عن مرمى بسام، وهدد أحمد سيد غريب مرمى الطلائع برأسية في الدقيقة 60 بعد استقبال عرضية متقنة من محمد فخري ولكن بعيدا عن المرمى.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ورامي ربيعة ومحمد شرقية وكريم فؤاد في الدفاع ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وميدو نبيل ومحمد فخري في الوسط وأحمد سيد غريب وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني في الهجوم.

و يجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي – محمد محمود – حمزة علاء – رأفت خليل – محمد نصير – زياد طارق – محمد حمدي – علي عمرو.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي: محمد بسام في حراسة المرمى، علي الفيل – خالد سرحان - مصطفى عوض – محمد ناصف في الدفاع، عمرو السيسي - علي محمد – حسن مجدي – مهند لاشين في الوسط، أحمد سمير – ميدو جابر في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد شعبان – محمد الصباحي – محمد جابر – علي حمدي – عبد الرحمن أسامة – الطيب فتحي – خالد عوض – فارس حاتم – محمد شحاتة